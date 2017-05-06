Поисковик рассказал о будущем поднятого из Керченского пролива истребителя

Руководитель поисковой экспедиции Александр Елкин сообщил, что поднятый в Керченском проливе американский истребитель Curtiss Р-40 станет частью экспозиции «Самолет на дне». Об этом специалист рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Восстанавливать его до рабочего состояния нет смысла. Его, конечно, лучше экспонировать, как он есть на самом деле», — сообщил глава экспедиции. Он уточнил, что самолет планируется разобрать и перевезти из Камыш-Бурунского порта на территорию Керченской крепости, где из машины извлекут внутренности.

«Будет экспозиция, посвященная летчику, — его личные вещи, парашют и так далее. Это все будет находиться на стендах. А сам самолет будет находиться на песке», — добавил Елкин.

Ранее сообщалось, что строители Крымского моста помогли достать из воды самолет весом около 3,5 тонны, обнаруженный поисковиками в акватории Керченского залива. По словам Елкина, самолет во время войны мог быть поврежден зенитными орудиями. Но не исключено, что летчику удалось посадить машину на воду и, возможно, он выжил.