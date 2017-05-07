Wikileaks обвинила Обаму во вмешательстве в предвыборную гонку во Франции

Wikileaks заявила, что Барак Обама, будучи президентом США, вмешивался в предвыборную гонку во Франции, будучи на стороне лидера движения «Вперед!» Эммануэля Макрона. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщается в Twitter-аккаунте организации.

«Обама вмешался во французские выборы на стороне Макрона, предварительно дав указания ЦРУ украсть планы сторон», — говорится в публикации.

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Ранее 7 мая WikiLeaks заявила, что в попавшей в сеть переписке предвыборного штаба Макрона девять раз упоминается имя сотрудника российской компании. Отмечалось, что речь идет о компании, «получившей лицензию ФСБ на деятельность по защите государственной тайны».

В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов главы государства. В нем участвуют кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Голосование продлится до 19:00 (20:00 мск).

Ранее в тот же день стало известно о лидирующей позиции Эммануэля Макрона на президентских выборах по итогам голосования в заморских департаментах Франции.

К полудню по местному времени (13:00 мск) явка составила 28,23 процента. В первом туре явка на середину дня составляла 28,54 процента зарегистрированных избирателей.

В первом туре, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента голосов, Ле Пен — 21,3 процента.