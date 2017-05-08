В сети обратили внимание на «мужика в кепке» рядом с Макроном

Пользователи сети обратили внимание на мужчину в кепке, который стоял позади выигравшего президентские выборы во Франции Эммануэля Макрона во время исполнения «Марсельезы» на площади перед Лувром. Им оказался молодой активист движения «Вперед!», сообщает РИА Новости.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале портала France-24 English. На кадрах видно, как мужчина в черно-белой кепке активно подпевает гимну страны.

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Пользователи Twitter активно постят публикации, в которых задают вопрос: «Но кто этот мужик в бейсбольной кепке рядом с Макроном?»

7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон получил 66,1 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,9 процента. Еще три миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.