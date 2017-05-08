Мужчину с советским флагом задержали в Одессе

Жителя Одессы задержали и поместили в изолятор временного содержания за распространение запрещенной символики. Он прикрепил к своему автомобилю флаг с изображением красной звезды, серпа и молота и надписью «Отечественная война», сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

29-летнему одесситу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов»).

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Документ, в частности, запрещает их пропаганду и распространение символики.

В апреле того же года украинский парламент одобрил закон «Об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Согласно ему, вместо термина «Великая Отечественная война» будет использоваться «Вторая мировая война». Также документ назначает 8 мая Днем памяти и примирения, а 9 мая — Днем победы над нацизмом во Второй мировой.