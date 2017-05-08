Французские полицейские задержали сотрудницу RT

Французские правоохранительные органы задержали и позже отпустили сотрудницу RT Шарлотту Дубенски. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По словам Дубенски, она была в восточной части Парижа и освещала протесты, связанные с президентскими выборами во Франции. Одна из групп протестующих отделилась от основной толпы, и журналистка последовала за ней. В этот момент ее и задержали стражи порядка.

«Полицейские отлавливали маленькие группы людей, отделяя их от основной. После этого они проверяли их документы, сумки. Это случилось и со мной, при этом они видели моё журналистское удостоверение. После всех проверок они посадили нас в фургон и отвезли в полицейский участок», — рассказала Дубенски.

По ее словам, сотрудников полиции смутило журналистское снаряжение, которое она взяла для освещения демонстраций. «Они спросили, что в моей сумке, я сказала, что я журналист и освещаю протесты, так что у меня там есть маска от слезоточивого газа», — рассказала она. Журналистка пояснила, что это базовое снаряжение для защиты в процессе работы. Однако полицейские посчитали, что это весьма необычные вещи для журналиста.

После расспросов полицейские ненадолго вернули Дубенски телефон, но, увидев, что она с его помощью дает интервью своему телеканалу, потребовали его обратно.

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Через некоторое время журналистку отпустили, не предъявив обвинений. При этом полицейские не объяснили Дубенски, где она находится. Выбраться из неизвестного района ей удалось благодаря подсказкам тех, кого отпустили вместе с ней.

В Париже вечером в воскресенье, 7 мая, прошли столкновения демонстрантов с полицией. После того как толпа начала кидать в сторону полицейских бутылки, они применили слезоточивый газ. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов.

Во Франции прошел второй тур выборов президента. По данным МВД, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон получил 66,06 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,94 процента.