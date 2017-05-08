Норвежские политики предложили запретить религиозное обрезание детям до 16

Норвежская партия Прогресса проголосовала за запрет проведения ритуального обрезания детям, не достигшим 16 лет. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает The Independent.

Партия приняла инициативу во время ежегодного съезда, который проводился в минувшие выходные. Авторы идеи заявили, что обрезание наносит детям психический и физический ущерб, а также являются грубым нарушением прав человека.

Кроме того, было одобрено предложение запретить хиджабы в государственных школах.

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Законопроект назвали ущемляющим меньшинства. Местная еврейская община сочла эту инициативу антисемитской. Глава Европейской еврейской ассоциации Рабби Менахем Марголин (Rabbi Menachem Margolin) написал письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой запретить властям европейских стран принимать ущемляющие права иудеев правила на законодательном уровне.

Лидер прогрессистов Сив Йенсен (Siv Jensen) опровергла слова о том, что идея направлена против меньшинств, и подчеркнула, что ее партия всегда защищала Израиль.

В декабре 2016 года с инициативой запрета религиозного обрезания для несовершеннолетних выступили датские медики. По их мнению, проведение операции в детстве мешает самостоятельному выбору религиозной и культурной идентичности.

В иудаизме обрезание (брит мила) считается символом договора между Богом и народом Израиля. Для младенцев оно проводится на восьмой день после рождения, для пришедших к вере людей может быть исполнено в любом возрасте. Среди исламских богословов нет единого мнения об обязательности обрезания — в некоторых направлениях его проводят и для женщин, в других эта процедура даже для мужчин считается лишь желательной.