Лавров обсудит с Тиллерсоном вопросы двусторонних отношений 10 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9-11 мая посетит США с рабочим визитом. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщается на сайте МИД.

По информации министерства, 10 мая Лавров проведет в Вашингтоне переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном, в ходе которых планируется обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений/ После этого Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе (Аляска).

Ранее сообщалось, что темой встречи Лаврова с Тиллерсоном будет инициатива о создании зон деэскалации в Сирии.

Госсекретарь США посещал Москву в середине апреля. После визита он заявил, что российско-американские отношения «находятся в низкой точке».