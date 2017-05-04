Захарова подтвердила встречу Лаврова и Тиллерсона на Аляске

В Москве рассчитывают, что предстоящая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона на Аляске позволит найти точки соприкосновения для поиска развязок международных конфликтов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Интерфакс».

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По ее словам, переговоры позволят реализовать те поручения, которые были даны президентами двух стран относительно поиска точек соприкосновения и развязок крупных международных проблем.

2 мая президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как подчеркивалось в сообщении на сайте Кремля, в ходе беседы акцент был сделан на перспективе координации действий Москвы и Вашингтона в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса. В частности, собеседники условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость.

Тиллерсон, комментируя разговор лидеров, заявил, что он носил конструктивный характер. «Очень, очень положительный разговор, детальный обмен мнениями», — сказал Тиллерсон журналистам и добавил: «Итак, посмотрим, что из этого получится».