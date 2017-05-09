Трехкратного победителя «Тур де Франс» сбила машина во время тренировки

Британского велогонщика, трехкратного победителя «Тур де Франс» и двукратного бронзового призера Олимпийских игр Криса Фрума сбила машина во время тренировки. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.

«Только что меня намеренно сбил какой-то нетерпеливый водитель, который проехал за мной на тротуар. К счастью, я в порядке. Водитель как ни в чем не бывало продолжил движение», — написал Фрум.

Инцидент произошел в Монако, где проживает 31-летний велогонщик.

Фрум побеждал в генеральной классификации «Тур де Франс» в 2013, 2015, 2016 годах, а также становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.