Шествие «Бессмертный полк» в Москве установило второй рекорд за день

В Москве завершилось шествие «Бессмертного полка». В этом году акция побила собственный рекорд численности, собрав более 850 тысяч человек. Об этом во вторник, 9 мая, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

Ранее в тот же день ведомство сообщило о том, что столица установила рекорд, собрав самое большое число участников шествия за все годы. На тот момент в колонне прошли 750 тысяч человек. В прошлом году в акции приняли участие 700 тысяч москвичей.

«Бессмертный полк» — памятное шествие, которое проводится 9 мая в России, государствах бывшего СССР и странах дальнего зарубежья. Участники идут колонной, неся в руках портреты родственников, участвовавших в войне. Акция была придумана томскими журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым.