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В МВД подсчитали число участников «Бессмертного полка» в Москве

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Владимир Путин и другие участники «Бессмертного полка»
Владимир Путин и другие участники «Бессмертного полка»

В акции «Бессмертный полк» в Москве принимают участие более 600 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел, передает РИА Новости.

По информации ведомства, число участников марша продолжает расти.

К шествию присоединился президент России Владимир Путин с портретом отца, Владимира Спиридоновича Путина. Глава государства вышел на акцию в третий раз.

В 2016 году в столичной акции «Бессмертный полк» приняли участие около 700 тысяч человек.

Ранее стало известно, что «Бессмертный полк» собрал рекордное число участников в Севастополе — около 50 тысяч.

«Бессмертный полк» — памятное шествие, которое проводится в России, государствах бывшего СССР и странах дальнего зарубежья. Участники идут колонной, неся в руках портреты родственников, участвовавших в войне. Акция была придумана томскими журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым.

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