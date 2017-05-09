Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве, сообщает во вторник, 9 мая, ТАСС.

Отмечается, что российский лидер уже третий год подряд присоединяется к праздничному шествию. Он несет портрет своего отца-фронтовика.

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По рассказам самого президента, Владимир Спиридонович Путин был одним из защитников Невского пятачка — плацдарма на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченного и удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта. В 1941 году он был тяжело ранен. В 1950-е служил в охране вагоностроительного завода, а позже работал мастером. Владимира Спиридоновича не стало в 1998 году.

Ранее 9 мая российский лидер в ходе Парада Победы на Красной площади поздравил россиян с праздником. Он отметил, что участникам Великой Отечественной войны никогда не будет стыдно за нынешних жителей страны.