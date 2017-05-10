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СМИ сообщили о расколе в Лейбористской партии в преддверии выборов в Британии

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В преддверии досрочных выборов, намеченных на 8 июня, в Лейбористской партии Великобритании назревает раскол. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, почти 100 депутатов намерены выйти из партии и сформировать в Палате общин фракцию Progressives (прогрессистов), если лидером лейбористов после победы тори на выборах останется Джереми Корбин.

Согласно опросам общественного мнения, проведенным социологической службой ICM, Консервативная партия лидирует с самым большим отрывом за последние 34 года. Ее поддерживают 49 процентов избирателей, в то время как за лейбористов готовы отдать свои голоса 27 процентов респондентов, отмечает ТАСС.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Британии по инициативе премьер-министра Терезы Мэй. Планируется, что они укрепят позиции консерваторов в парламенте в преддверии активной стадии выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit — выхода из ЕС. Переговоры об условиях Brexit займут два года.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.

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