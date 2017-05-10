Евро снизили на рубль

Официальный курс евро, установленный Банком России на 11 мая, составляет 63,26 рубля. Он понижен на 98 копеек. Американская валюта при этом стоит 58,08 рубля (минус 46 копеек). Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте регулятора.

На Московской бирже единая европейская валюта торгуется около отметки 63,01 рубля, она подешевела на 51 копейку по сравнению с закрытием предыдущей сессии. За доллар дают 57,97 рубля (плюс три копейки).

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Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Эталонный сорт Brent стоит 49,19 доллара за баррель, он подорожал на процент.

В начале мая глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин сказал, что при сохранении текущей стоимости нефти средний курс доллара в 2017 году составит более 60 рублей.

В конце апреля аналогичную точку зрения высказал вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, равновесный курс находится на уровне 60 рублей за доллар.