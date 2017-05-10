Составлен список стран с самой богатой природой

Бразилия признана страной с самой богатой природой. Об этом сообщается в ежегодном исследовании Travel and Tourism Competitiveness Report, опубликованном на сайте Всемирного экономического форума.

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При составлении рейтинга 13 специалистов организации сравнили 136 стран мира по таким параметрам как количество видов животных, растений и заповедных зон, экология регионов, а также число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Второе место рейтинга досталось Мексике, третье — Коста-Рике. Также в десятку вошли Перу, Китай, Австралия, Таиланд, Танзания, Испания и США.

Россия заняла 39-ю строчку рейтинга. Таджикистан оказался на 80 месте, Казахстан — на 92-м, Украина — на 115-м. Последние три строчки списка достались Боснии и Герцеговине, Бахрейну и Молдавии.