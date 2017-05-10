Составлен список стран с самой богатой природой

Бразилия признана страной с самой богатой природой. Об этом сообщается в ежегодном исследовании Travel and Tourism Competitiveness Report, опубликованном на сайте Всемирного экономического форума.
При составлении рейтинга 13 специалистов организации сравнили 136 стран мира по таким параметрам как количество видов животных, растений и заповедных зон, экология регионов, а также число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Второе место рейтинга досталось Мексике, третье — Коста-Рике. Также в десятку вошли Перу, Китай, Австралия, Таиланд, Танзания, Испания и США.
Россия заняла 39-ю строчку рейтинга. Таджикистан оказался на 80 месте, Казахстан — на 92-м, Украина — на 115-м. Последние три строчки списка достались Боснии и Герцеговине, Бахрейну и Молдавии.