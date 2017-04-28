Российские туристы отказались экономить на еде

Российские путешественники не готовы экономить на еде во время поездок. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса momondo, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 28 апреля.

Эксперты компании сделали такой вывод на основании опроса 24,7 тысячи человек из 23 стран мира. В ходе исследования только девять процентов его российских участников согласились сокращать расходы на питание на отдыхе.

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Это самый низкий показатель по сравнению с респондентами из других государств. Максимальный результат в данном плане показали американцы. Почти 40 процентов опрошенных из США предпочитают урезать траты на еду.

Таким же образом согласны экономить 32 процента австралийских туристов и 11 процентов отдыхающих из Дании.

Что касается российских путешественников, то они чаще других респондентов (47 процентов) соглашались сокращать расходы на шопинг во время поездок.

В марте momondo выяснил, что отдыхающие из России также не желают экономить на гостиницах.