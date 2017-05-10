Shell предложила включить российскую нефть в корзину Brent

Royal Dutch Shell предлагает учитывать стоимость российской нефти Urals при расчета котировок эталонной смеси Brent. С таки заявлением выступил на конференции в Лондоне вице-президент нефтетрейдингового подразделения компании Майк Мюллер, передает РИА Новости.

Он пояснил, что Urals широко используется нефтеперерабатывающими заводами в Европы, поэтому предложение данное предложение достойно обсуждения. Мюллер добавил, что корзину североморской смеси Brent, возможно, необходимо добавить и другие региональные сорта нефти. Он не уточнил, за счет каких сортов, кроме Urals, может быть расширена корзина.

В настоящее время при расчете стоимость Brent также ориентируются на цену других сортов — Forties, Oseberg и Ekofisk. С 2018 года корзина будет включать сорт Troll.

В начале мая мировые цены на нефть опустились до уровня конца марта 2017 года. В частности, 4 мая цена июльских фьючерсов на сырье марки Brent снизилась до 50,31 доллара за баррель, стоимость барреля другой эталонной марки WTI составила 47,38 доллара.

В начале апреля 2017 года сообщалось, что стоимость нефти марки Urals в первом квартале 2017 года выросла в 1,6 раза в сравнении с январем-мартом 2016 года, до 52,04 доллара за баррель. В марте средняя цена барреля Urals сложилась на уровне 49,76 доллара по сравнению с 36,53 доллара в том же месяце прошлого года (рост в 1,4 раза).