Марка Brent приросла нефтью Troll

Агентство Platts, специализирующееся на публикации котировок нефти, сообщило о том, что с 1 января 2018 года в смесь сортов нефти Brent будет добавлено сырье с крупнейшего норвежского месторождения Troll. Об этом сообщает Marketwatch. Последний раз состав Brent обновлялся 10 лет назад.

Решение связано в связи с продолжающимся исчерпанием нефти Brent на одноименном британском месторождении. В 2002 и 2007 годах Platts уже добавляло к ней норвежские сорта, в частности, Oseberg и Ekofisk.

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Благодаря добавления в состав смеси нового сорта объемы добычи Brent вырастут примерно на 250 тысяч баррелей в сутки. Отмечается, что по своим характеристикам нефть Troll схожа с существующей смесью и отличается лишь чуть повышенной кислотностью, в связи с чем Brent вряд ли должна заметно подешеветь.

Цена на нефть марки Brent составляет на Лондонской бирже на 18:30 мск 21 февраля 56,21 доллара за баррель, что примерно на 2 доллара дороже американской марки WTI. В свою очередь, российская нефть Urals, не торгующаяся на иностранных биржах, обычно продается с дисконтом в 2-3 доллара к Brent.