Звезда фильма «Клык» Мари Тсони найдена мертвой

Греческая актриса Мари Тсони, известная по фильму «Клык» режиссера Йоргоса Лантимоса, скончалась в Афинах. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на газету Espresso в среду, 10 мая.

Тсони было 30 лет. Артистку нашли мертвой в своей квартире. Отмечается, что перед смертью она вызвала полицию. Причина ее кончины не раскрывается.

Актриса сыграла в «Клыке» одну из главных ролей. В 2009 году картина стала лауреатом программы Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». В 2011-м лента была номинирована на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Тсони и другая звезда «Клыка» Аггелики Папоулья получили за свои роли премию «Лучшая актриса» Сараевского кинофестиваля.

Помимо этого, Тсони снялась в комедийных хоррорах «Зло» и «Зло 2: Во времена героев», а также в ленте «Фруктовые деревья Афин». До работы в кино артистка являлась солисткой панк-рок-группы Mary and the Boy.