Депутаты Госдумы поучаствуют в озеленении

Члены комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды 16 мая посадят деревья и кустарники на территории Романовской школы Москвы в рамках общегородской акции «Миллион деревьев», приуроченной к Году экологии. Соответствующая информация размещена на сайте нижней палаты парламента в среду, 10 мая.

В мероприятии примут участие 12 парламентариев, среди которых председатель комитета Ольга Тимофеева, первый зампредседателя Николай Валуев, Герой России, зампредседателя комитета Елена Серова и депутат Сергей Боярский.

По данным столичного информационного центра, этой весной в рамках акции во дворах и на территориях соцобъектов планируется высадить более 4,8 тысячидеревьев и свыше 165 тысяч кустарников.

В январе президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017-м Года экологии в целях привлечения внимания к вопросам экологического развития и сохранения биологического разнообразия.