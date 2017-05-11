12 делегатов конгресса ФИФА затруднились назвать действующего чемпиона мира

12 делегатов конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) неправильно ответили на вопрос, является ли Германия чемпионом мира. Об этом в своем Twitter сообщил журналист AP Роб Харрис.

«Заседание началось с тестирования системы голосования для делегатов. 12 из них не знают, что Германия — действующий чемпион мира по футболу», — написал Харрис.

67-й конгресс ФИФА проходит в Манаме (Бахрейн) в четверг, 11 мая. В нем принимают участие 211 делегатов. В его рамках обсуждаются важнейшие вопросы, в частности определяется место проведения чемпионата мира 2026 года. По информации «Р-Спорт», делегаты постановили выбрать страну-хозяйку турнира на 68-м конгрессе ФИФА, который пройдет в Москве в июне 2018 года.

Действующим чемпионом мира является сборная Германии. В финале мирового первенства, проходившего в Бразилии летом 2014 года, немцы обыграли аргентинцев со счетом 1:0.

10 мая сообщалось, что ФИФА проводит расследование в отношении самого дорогого трансфера в истории футбола Поля Погба из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила рекордные 105,2 миллиона евро. С чем конкретно связаны претензии ФИФА, неизвестно.