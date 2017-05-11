Путин рассказал о значении отношений с Палестиной

Отношения с Палестиной имеют для Москвы особое значение, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводят РИА Новости в четверг, 11 мая.

«Многие годы мы вместе работаем над одной из ключевых проблем современного мира — над урегулированием ближневосточной проблемы», — сказал российский лидер на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Сочи.

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Путин выразил надежду, что визит палестинского лидера в Россию будет результативным. «Я хочу поблагодарить вас, уважаемый президент, за то внимание, которое вы оказываете российско-палестинским отношениям, за поддержку наших соотечественников, которые живут в Палестине и которые приезжают в качестве паломников в святые места», — добавил он.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Махмуд Аббас прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, передает ТАСС. Лидеры побеседуют в узком составе, далее состоятся переговоры в формате двух делегаций, уточнил официальный представитель Кремля.

10 мая Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в ходе телефонного разговора сирийское урегулирование. Беседа состоялась по инициативе израильской стороны.