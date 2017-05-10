Путин обсудил с премьер-министром Израиля сирийский вопрос

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в ходе телефонного разговора сирийское урегулирование, сообщается на сайте Кремля в среду, 10 мая.

Беседа состоялась по инициативе израильской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в ближневосточном урегулировании и проблематика сирийского кризиса», — говорится в сообщении.

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Также Нетаньяху поздравил Путина и весь российский народ с 72-ой годовщиной Великой Победы. «Россия и Израиль будут и впредь решительно выступать против пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и отрицания Холокоста», — отмечается на сайте.

Разговор состоялся в преддверии встречи российского лидера с главой Палестины Махмудом Аббасом, которая запланирована на 11 мая в Сочи.

Премьер-министр Израиля посетил Москву 9 марта. В рамках визита он встретился с Путиным. Политики обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации в Сирии и борьбы с терроризмом.