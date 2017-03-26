Кремль подтвердил подготовку встречи Путина с Махмудом Аббасом в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина на 11 мая запланирована встреча с главой Палестинcкой национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом, сообщает «Интерфакс».

«Да. Встреча готовится», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Касаясь возможной организации в Москве встречи главы ПНА с руководством Израиля, Песков сказал, что для этого должны созреть условия.

Ранее в воскресенье о предполагаемом визите Аббаса в Москву сообщил представитель Палестинской автономии в России.

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В ноябре прошлого года автономию посетил глава российского правительства Дмитрий Медведев. Тогда он побеседовал с Махмудом Аббасом в городе Иерихон, находящемся под контролем палестинской администрации. Тогда было заявлено о том, что одну из главных улиц в городе назовут именем российского премьера.

Также Аббас заявил, что в скором времени ожидается приезд в автономию главы российского государства. Он пообещал открыть в ходе этого визита, дата которого не уточнялась, в Вифлееме крупный культурный, экономический и художественный многофункциональный центр, который будет носить имя президента России.