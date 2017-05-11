Путин обозначил условие стабильности на Ближнем Востоке

Без мирного сосуществования Израиля и Палестины невозможно обеспечить стабильность на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 11 мая.

«Мирное сосуществование двух государств — Палестины и Израиля — является непременным условием обеспечения подлинной безопасности и стабильности в регионе», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что конфликт между странами может быть устранен только политическим путем.

Россия будет и впредь поддерживать возобновление диалога между сторонами, заявил Путин. Он также призвал и Израиль, и Палестину поддерживать двусторонние отношения, в том числе сообща бороться с международным терроризмом.

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Аббас в свою очередь отметил, что приветствует усилия Москвы по разрешению израильско-палестинского конфликта. Он также заявил о готовности поучаствовать в трехсторонней встрече с израильской стороной, которую Владимир Путин предложил провести в Москве.

«Российская Федерация играет ключевую роль на международной арене и в усилиях по установлению мира в нашем регионе», — отметил президент Палестины.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сейчас рано говорить, когда может пройти встреча лидеров Израиля и Палестины. «Пока нет никаких наметок», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее в четверг Владимир Путин заявил, что отношения с Палестиной имеют для России особое значение.