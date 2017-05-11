В Якутии добыли алмаз массой более 80 карат

На Айхальском горно-обогатительном комбинате (ГОК) компании «Алроса» в Якутии добыли алмаз массой 83,5 карата. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

«Кристалл в форме октаэдра с полупрозрачным желтым оттенком добыт на Обогатительной фабрике №14 трубки "Юбилейная" и имеет размеры 24х15х17 миллиметров», — отмечается в сообщении.

В прошлом году на предприятии «Алросы» также был добыт крупный алмаз массой 83,6 карата, который назвали «Матери России». Его стоимость оценивалась в 1,5 миллиона долларов.

По данным компании, трубка «Юбилейная» является самым крупным коренным месторождением алмазов в западной Якутии. Ее запасы оцениваются в 95 миллионов карат. Средний уровень содержания алмазов в руде — 0,9 карата на тонну. С учетом данной оценки запасов и планируемой нормы выработки, добыча на трубке может быть обеспечена до 2035 года.

«Алроса» — российская компания, один из крупнейших в мире алмазодобытчиков. На долю холдинга приходится около четверти мирового производства алмазов и 97 процентов российского. Основная деятельность предприятия сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. По итогам 2016 года предприятия холдинга добыли 37,2 миллиона карат алмазов.

