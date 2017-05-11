Открытие рейсов из Жуковского в Казахстан отложили на месяц

Открытие рейсов из Жуковского в Астану, которое должно было состояться 6 июня, отложили до 2 июля. Об этом сообщается в онлайн-табло на сайте подмосковной авиагавани. С чем связан перенос рейсов неизвестно.

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Полеты из Жуковского в Астану должен был выполнять казахстанский перевозчик SCAT. На сайте авиакомпании уточняется, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю (по четвергам и воскресеньям) на самолетах Boeing-737. Минимальный тариф в обе стороны составляет 89 тысяч тенге (около 16 тысяч рублей).

В марте авиавласти Казахстана признали Жуковский региональным, а не московским аэропортом, что дало право не ограничивать число рейсов и перевозчиков на направлении.

Ранее Таджикистан, относя гавань к Московскому авиаузлу, продолжительное время отказывался согласовывать полеты отсюда.