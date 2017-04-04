Таджикистан запретит семь рейсов российских авиакомпаний

Авиационные власти Таджикистана запретят семь рейсов российских авиакомпаний в ответ на ограничение полетов Somon Air. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве транспорта республики.

«В качестве зеркальной меры мы запретим четыре рейса "Уральских авиалиний" в Душанбе и три рейса авиакомпании "ЮТэйр" в Худжанд», — сказал собеседник агентства.

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В воскресенье, 2 апреля, стало известно, что Россия с понедельника вводит ограничения на рейсы Somon Air. Они касаются полетов в Россию из Душанбе и Худжанда.

Отмечалось, что эта мера — ответ на действия Таджикистана в отношении авиакомпании «Ямал». Российский Минтранс отмечал, что таджикская сторона не удовлетворила в полном объеме заявку перевозчика на выполнение полетов из Жуковского в Душанбе (четыре рейса в неделю) и Худжанд (три рейса в неделю).

В Минтрансе Таджикистана заявили, что республика дала разрешение «Ямалу» на полеты по маршруту Жуковский — Душанбе — Жуковский и Жуковский — Худжанд — Жуковский в летний сезон, то есть с конца апреля. Это было сделано в рамках исполнения протокола заседания межправкомиссии, состоявшегося в январе. В связи с этим в ведомстве считают, что Россия «нарушила соглашение о воздушных перевозках».

В январе появлялась информация, что две страны договорились возобновить полеты «Ямала» из Жуковского летом текущего года.