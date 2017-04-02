В Таджикистане назвали нарушением ограничения рейсов Somon Air в Россию

Решение Министерства транспорта России об ограничении на рейсы авиакомпании Somon Air («Сомон Эйр») в Таджикистане считают нарушением достигнутого соглашения. Об этом источник в Минтранспорта республики рассказал РИА Новости в воскресенье, 2 апреля.

По его словам, таджикская сторона «дала разрешение российской авиакомпании "Ямал" на полеты по маршруту Жуковский — Душанбе — Жуковский и Жуковский — Худжанд — Жуковский в летний сезон, то есть с конца апреля». Это было сделано в рамках исполнения протокола заседания межправкомиссии двух стран, состоявшейся в январе.

В этой связи сотрудник министерства считает, что Россия «нарушила соглашение о воздушных перевозках».

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Ранее стало известно, что Россия с 3 апреля вводит ограничения на рейсы Somon Air. Они касаются полетов в Россию из Душанбе и Худжанта и начнут действовать с 8:30 понедельника по московскому времени.

Отмечалось, что эта мера — ответ на действия Таджикистана в отношении авиакомпании «Ямал». Минтранс России отмечал, что таджикская сторона не удовлетворила в полном объеме заявку перевозчика на выполнение полетов из Жуковского в Душанбе (четыре рейса в неделю) и Худжант (три рейса в неделю).

В январе появлялась информация, что Россия и Таджикистан договорились возобновить полеты «Ямала» из Жуковского летом текущего года.