Таджикистан пригласил Россию на переговоры по авиасообщению

Власти Таджикистана готовы продолжить переговоры с Москвой по авиасообщению между двумя странами и приглашают для этой цели делегацию из России в Душанбе. Об этом министр транспорта республики Шерали Ганджалзода заявил РИА Новости в понедельник, 9 января.

По словам чиновника, его ведомство направило соответствующее письмо российским коллегам, но ответа пока не получило. Ганджалзода предположил, что это связано с тем, что в России идет первый рабочий день после новогодних праздников.

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«Наша позиция по поводу полетов российской авиакомпании «Ямал» из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе и Худжанд остается неизменной, мы будет отстаивать свои интересы», — подчеркнул министр. В ходе переговоров стороны, возможно, найдут компромисс, заключил Ганджалзода.

В конце декабря чиновник рассказал, что Таджикистан не будет запрещать российской авиакомпании «Уральские авиалинии» рейсы в Душанбе. Ранее в том же месяце власти республики планировали пойти на такой шаг в ответ на приостановку Москвой полетов таджикского перевозчика «Сомон Эйр» в российские регионы.

Россия, в свою очередь, ввела такое ограничение из-за конфликта вокруг рейсов «Ямала» из Жуковского в Душанбе. Таджикские власти не разрешили этой авиакомпании летать в столицу страны зимой 2016-2017 годов.

Как пояснили в Минтрансе республики, они не назначили второго перевозчика на данном направлении. Москва сделала это в одностороннем порядке и, таким образом, нарушила паритет, считают в Таджикистане. Российские власти назвали претензии Душанбе неправомочными.

