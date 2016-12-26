Таджикистан передумал запрещать полеты «Уральских авиалиний» в республику

Власти Таджикистана решили не запрещать рейсы российской авиакомпании «Уральские авиалинии» в столицу страны Душанбе. Об этом глава министерства транспорта республики Шерали Ганджалзода заявил РИА Новости.

По словам чиновника, ограничение на полеты «Уральских авиалиний» в страну может создать проблемы для его соотечественников, работающих в России. Ганджалзода отметил, что накануне Нового года множество таджикских трудовых мигрантов возвращается на родину.

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Он добавил, что власти Таджикистана могут в любое время прекратить полеты российских авиакомпаний в Душанбе и Худжанд, но «лучше найти другое решение этой проблемы».

В субботу, 24 декабря, стало известно, что лайнер «Уральских авиалиний» отправился из Краснодара в Душанбе вопреки сообщениям об ограничении полетов, введенных властями азиатского государства.

Днем ранее представитель перевозчика рассказал, что компания не получала официальных уведомлений о запрете рейсов в Таджикистан. Об этом же заявили и в российском Минтрансе.

Информацию об отмене рейсов «Уральских авиалиний» из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска в Душанбе распространил сотрудник таджикского министерства транспорта Юсуф Рахмонов. По его словам, это стало ответом на приостановку Москвой рейсов авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.