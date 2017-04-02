Минтранс введет ограничения на рейсы таджикской авиакомпании Somon Air

Россия с 3 апреля вводит ограничения на рейсы таджикской авиакомпании Somon Air («Сомон Эйр»). Об этом говорится в сообщении российского Министерства транспорта.

Ограничения касаются полетов в Россию из Душанбе и Худжанта. Они вступят в силу с 8:30 понедельника по московскому времени.

Как отмечается, эта мера — ответ на действия Таджикистана в отношении авиакомпании «Ямал». Она является вторым назначенным перевозчиком с российской стороны на полеты из аэропорта Жуковский.

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«"Ямал" подал заявку на выполнение полетов из Жуковского в Душанбе (четыре рейса в неделю) и Худжант (три рейса в неделю), которая не была удовлетворена таджикской стороной в полном объеме», — сообщило министерство. Подчеркивается, что заявка перевозчика не была подтверждена «вопреки договоренностям, зафиксированным протоколом переговоров», в то время как Россия одобрила аналогичный запрос Таджикистана.

14 марта сообщалось, что компания «Ямал» приняла решение приостановить рейсы в Киргизию из подмосковного аэропорта Жуковский, пока не получит разрешение на полеты в таджикские города.

В январе появлялась информация, что Россия и Таджикистан договорились возобновить полеты «Ямала» из Жуковского летом текущего года.