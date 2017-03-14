«Ямал» отменил все рейсы из Жуковского из-за запрета на полеты в Таджикистан

Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от рейсов из подмосковного аэропорта Жуковский до тех пор, пока не получит разрешение на полеты в Таджикистан. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает ТАСС.

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Коммерческий директор перевозчика Андрей Дубов пояснил, что было принято решение приостановить рейсы в Киргизию. Это единственное направление, на котором «Ямал» сейчас работает в этой воздушной гавани.

По словам топ-менеджера, «держать самолет в Жуковском из-за одной Киргизии нет смысла». Дубов добавил, что пока неизвестно, когда Таджикистан разрешит «Ямалу» полеты из подмосковного аэропорта.

В январе появилась информация, что Россия и Таджикистан договорились возобновить полеты «Ямала» из Жуковского летом текущего года.

Таджикистан отказал «Ямалу» в рейсах из подмосковной воздушной гавани в Душанбе зимой 2016-2017 годов. Как пояснили в таджикистанском Минтрансе, они не назначали второго перевозчика на данном направлении. Москва, сделав это в одностороннем порядке, нарушила паритет, подчеркнули чиновники азиатской республики. Россия, в свою очередь, назвала подобные действия таджикистанской стороны неправомочными.

