В России появилась электронная карта кладбищ, на которой можно найти место захоронения человека по его имени и годам жизни. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает газета «Известия».

«Задумка в том, чтобы была не только максимально полная база захоронений, но и возможность проложить точный маршрут, с фотографиями. На сайте будут и обычные кладбища, и мемориалы, и воинские захоронения. Все данные мы и собираем, и проверяем вручную, за несколько месяцев удалось полностью "оцифровать" Санкт-Петербург и Ленобласть», — приводит газета слова Максима Логанова, генерального директора компании «РусКладбища», занимающейся проектом.

Отмечается, что Роскомнадзор дал компании разрешение на обработку персональных данных. При этом на сайте нельзя просмотреть список всех захоронений, а чтобы найти данные о конкретном человеке, нужно ввести в форму поиска его фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и дату смерти. Место захоронения можно будет увидеть на карте.

В материале указано, что на сайте также появится реклама различных услуг при организации похорон и возможность заказать «сопровождение» захоронения (например, уход за ним).

По данным газеты, с инициативой «оцифровки» кладбищ в июле 2016 года выступил Минстрой России. Пилотный проект должен был стартовать в начале 2017 года, но так и не был запущен, поскольку в ведомстве не смогли оперативно прокомментировать ход выполнения работ, указывается в материале.