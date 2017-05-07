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На мемориальном кладбище Ржева нашли авиабомбу времен войны

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На ржевском мемориальном кладбище «Парк мира и примирения» в Тверской области во время подготовки к церемонии захоронения останков советских солдат нашли 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

По данным пресс-центра ведомства, сейчас территория оцеплена полицейскими и сотрудниками пожарно-спасательного отряда, ожидается прибытие группы разминирования аварийно-спасательной службы.

На месте обнаружения бомбы должны были быть захоронены останки более 200 советских воинов, которых нашли участники экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Среди погибших солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны есть те, кто до этого времени считался пропавшим без вести. Их имена установлены.

20 апреля сообщалось, что рабочий из Узбекистана подорвался в Волгоградской области на снаряде времен Второй мировой войны, который он нашел и решил разобрать на части.

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