Десятую часть населения Ганновера эвакуируют из-за угрозы взрыва

50 тысяч человек — десятая часть населения немецкого Ганновера — эвакуируют из своих жилищ в преддверии операции по разминированию пяти бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Тhе Local.

Операция коснется, помимо жилых многоэтажек, домов престарелых, медицинских клиник и завода по производству шин. Эвакуация начнется 7 мая в 09:00, чтобы к вечеру люди смогли вернуться домой. Рекомендовано взять с собой необходимые лекарства и документы, а также выключить свет и газ в домах.

Для горожан организованы дополнительные трансферы. Также в Ганновере 7 мая будут раздавать суп для эвакуированных. Власти пообещали устроить дополнительные спортивные мероприятия в этот день — экскурсии в музеи, детские кинотеатры — в качестве компенсации за неудобства.

Издание отмечает, что самая массовая эвакуация в связи с разминированием проходила в прошлом году в Аугсбурге. Тогда из-за британской бомбы весом около 3,8 тонны свои дома покинули почти 54 тысячи человек.