Двое детей и их приемная мать погибли при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае в результате пожара в жилом доме погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по региону.

Сообщение о возгорании частного жилого деревянного дома в поселке Балахта поступило в ночь на четверг, 11 мая.

Установлено, что в доме на момент пожара находились двое несовершеннолетних 2003 и 2005 года рождения, а также их приемная мать 1953 года рождения, спасти их не удалось.

Семья характеризовалась положительно.

По данным МЧС, произошло загорание жилого дома и надворных построек на площади 200 квадратных метров. На тушение пожара от ведомства привлекались 20 человек, четыре единицы техники.

22 апреля жертвами пожара в Ижевске стали пожилая пара и двое их внуков в возрасте около 10 лет.