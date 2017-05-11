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Правительство Франции ушло в отставку

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Бернар Казнев
Бернар Казнев

Премьер-министр Франции Бернар Казнев и правительство страны подали в отставку в преддверии вступления в полномочия избранного президента Эммануэля Макрона. Соответствующее заявление размещено на сайте кабинета министров в среду, 10 мая.

«В связи с тем, что Конституционный совет объявил официальные итоги выборов президента, и в соответствии с республиканской традицией, я имею честь сообщить о своей отставке и отставке правительства», — приводятся слова Казнева в документе.

Действующий президент Франции Франсуа Олланд отставку правительства принял. Премьер-министр и члены нового правительства будут назначены в начале следующей недели. Президентский мандат самого Олланда истекает 14 мая в полночь.

Отставка правительства во Франции является традиционной формальностью, которая позволяет избранному главе государства сформировать новый кабинет министров после обнародования окончательных результатов президентских выборов.

Во Франции 7 мая прошел второй тур выборов. Президентом республики был избран Эммануэль Макрон, набравший больше 66 процентов голосов. Инаугурация нового главы государства пройдет 14 мая.

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