Американские рэперы Onyx объяснили выступление в Крыму наличием там хип-хопа

Участники американской рэп-команды Onyx объяснили, почему решили выступить в Крыму. Об этом в четверг, 11 мая, пишет RT.

«Мы выступаем везде, где есть хип-хоп. Мы готовы выступать в любой точке планеты, где этот стиль популярен», — заявил Кирк Джонс, известный под псевдонимом Sticky Fingaz.

По словам другого участника Фреда Старра, Onyx — аполитичная группа. «Мы там, где есть хип-хоп. Мы не занимаемся политикой», — подчеркнул рэпер.

Коллектив выступил в Севастополе 8 мая.

В дискографии Onyx на данный момент девять релизов, четыре из которых входили в топ-50 чарта Billboard.