Снуп Догг прокомментировал скандал вокруг клипа с клоуном-Трампом

Американский рэпер Снуп Догг прокомментировал скандал вокруг клипа, в котором он стреляет из пистолета в клоуна, похожего на президента США Дональда Трампа. Видеозапись обращения исполнитель выложил в Instagram в четверг, 16 марта.

Публикация от snoopdogg (@snoopdogg) Мар 15 2017 в 3:52 PDT

«Теперь вы все хотите задавать мне вопросы и брать интервью. Но знаете что? Мне нечего сказать, чуваки», — заявил Снуп Догг.

Днем ранее Трамп раскритиковал рэпера за клип. Президент предположил, что если бы музыкант «выстрелил» в Барака Обаму в таком ролике, то его непременно посадили бы в тюрьму.

Клип на песню Lavender канадской группы BadBadNotGood, записанный при участии Снуп Догга, был опубликован на YouTube 13 марта. В нем показывается мир клоунов. Один из них, внешне напоминающий Трампа (в субтитрах он обозначен как Рональд Кламп), выкуривает косяк, после чего рэпер наставляет на него пистолет и стреляет.

В ноябре 2016 года, после победы республиканца Трампа на выборах президента США, Снуп Догг сообщил, что хочет эмигрировать в Канаду. Он попросил помощи с переездом в Торонто у канадского хип-хоп-исполнителя Дрейка.