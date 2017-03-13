Похожий на Трампа клоун выкурил косяк под дулом пистолета в клипе Снуп Догга

В сети появился новый клип на трек Lavender канадской группы BadBadNotGood, записанный при участии американского рэпера Снуп Догга. Музыкальное видео показывает мир клоунов. Один из них, обозначенный в субтитрах как Рональд Кламп, внешне напоминает президента США Дональда Трампа. Он говорит речь с трибуны, и его бьют по голове. После этого клоун выкуривает «косяк», а Снуп Догг направляет на него пистолет.

В ноябре 2016-го, после победы Трампа на президентских выборах, Снуп Догг заявил о своем желании эмигрировать в Канаду.