Трамп пристыдил Снуп Догга за скандальный клип

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американского рэпера Снуп Догга за музыкальный ролик, в котором артист стреляет в похожего на республиканца клоуна. Сообщение глава государства опубликовал в Twitter в среду, 15 марта.

«Можете представить, какой скандал разразился бы, если Снуп Догг с его неудачной карьерой и прочим наставил бы пистолет на президента [Барака] Обаму и выстрелил?» — написал Трамп. Президент добавил, что рэпера непременно посадили бы в тюрьму.

Клип на композицию Lavender канадской группы BadBadNotGood, записанный при участии Снуп Догга, появился в сети 13 марта. Музыкальный ролик показывает мир клоунов. Один из них, внешне напоминающий Трампа, выкуривает косяк, после чего рэпер наставляет на него пистолет и стреляет.

В ноябре 2016-го, после победы Трампа на президентских выборах, Снуп Догг заявил, что хочет эмигрировать в Канаду.