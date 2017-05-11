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Второклассники в масках со свастикой попытались выкинуть девочку в окно

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Ученики второго класса одной из школ в Новосибирске пытались выкинуть свою одноклассницу из окна и поджечь ей волосы. Об этом говорится в заявлении родителей девочки, поданном на имя директора образовательного учреждения. С документом ознакомилась редакция «НГС.Новости».

В нем говорится, что 5 мая на перемене перед последним уроком ученица осталась в классе, где, кроме нее, на первый взгляд, никого не было. Неожиданно из-под парт выскочили прятавшиеся там мальчики в масках, сделанных, вероятно из мужских носков, с изображением свастики. Они ударили ее в живот, повалили на пол и связали плотной веревкой ноги и руки. Ей заткнули рот и закрыли глаза и вперед ногами потащили к открытому окну на втором этаже.

В этот момент девочке удалось освободить руки, она стала активно сопротивляться и в итоге упала с подоконника на пол, ударившись спиной. К ней подбежал ученик с зажигалкой и попытался поджечь волосы, однако школьнице удалось выбить зажигалку у него из рук. Затем прозвенел звонок на урок.

По словам родителей, их дочь утверждает, что за несколько дней до этого к открытому окну подтаскивали еще одну девочку. Судя по тексту документа, тот же ученик незадолго до случившегося говорил: «Вы все жертвы, кроме мальчиков, место вашей смерти, девочки, вон то окно».

Директор школы Виктор Завьялов пояснил, что в школе уже провели свое расследование и в ближайшее время пройдет родительское собрание, на котором обсудят, как дети «себя чувствуют, как контактируют».

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку информации.

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