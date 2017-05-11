Депутат Рады призвал допросить посещавшего Крым участника «Евровидения-2017»

Участник «Евровидения-2017» от Болгарии Кристиан Костов должен дать показания по поводу своего выступления в Крыму в 2014 году, считает народный депутат Украины Вадим Денисенко. Об этом он написал в Facebook в четверг, 11 мая.

«Болгарского певца и Европейский вещательный союз надо предупредить, что ведется проверка, и его могут депортировать, если будет подтвержден факт выступления», — отметил Денисенко.

По словам депутата, участника песенного соревнования «вместе с послом Болгарии надо попросить дать показания», чтобы он подтвердил или опроверг «факт выступления в оккупированном Крыму». Денисенко считает, что ситуацию с Костовым «организовали русские».

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Ранее в четверг сообщалось, что украинский журналист Анатолий Шарий обнаружил доказательства посещения Костовым Крыма в июне 2014 года. Певец являлся одним из участников российского телевизионного конкурса «Голос. Дети» Первого канала.

В Службе безопасности Украины заявили, что исполнитель не нарушил украинского законодательства. По словам представителей ведомства, Костов выступал в Крыму до принятия закона, запрещающего без согласования с Киевом въезжать на территорию полуострова

