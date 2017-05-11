Украинские «Вести» возмутились тратами на «Евровидение-2017»

Расходы на проведение музыкального конкурса «Евровидение-2017» в Киеве оказались предельно высокими. Об этом в четверг, 11 мая, пишет украинское издание «Вести».

«Украинцев возмутили запредельные гонорары артистов и ведущих шоу, то, что почти все тендеры проводились в сжатые сроки по сокращенной процедуре, а также явно лишние, неоправданные траты в стране, где идет война (речь идет о вооруженном конфликте в Донбассе — прим. «Ленты.ру», а большой части населения не хватает денег даже на оплату коммуналки», — говорится в заметке.

По подсчетам газеты, на соревнование было потрачено 870 миллионов гривен (33 миллиона долларов). «Ровно столько закладывали в проект госбюджета Украины 2017 года на дотации государственными угольным шахтам (частичное покрытие разницы в себестоимости угля)», — пишет издание.

По мнению авторов, пять миллионов гривен (190 тысяч долларов), потраченные на белое полотно, которым задрапировали «недострой рядом с местом проведения конкурса», «явно можно было бы потратить с большей пользой». Отмечается, что ткань оказалась непригодной после первого дождя.

«Евровидение-2017» проходит в Киеве. Первый полуфинал состоялся 9 мая, второй проведут 11 мая. Финал намечен на 13 мая.