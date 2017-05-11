Добыча нефти ОПЕК упала на 1,9 миллиона баррелей

Добыча нефти членами ОПЕК в апреле 2017 года снизилась по сравнению с показателями октября 2016 года на 1,908 миллиона баррелей в сутки — до 31,732 миллиона баррелей. Соответствующая информация содержится в ежемесячном докладе картеля.

Добыча упала в первую очередь за счет ОАЭ, Ирака, Ирана и Ливии, но выросла в Анголе и Саудовской Аравии.

Показатель октября 2016 года является стандартом, от которого отсчитывается сокращение добычи. Соответствующее соглашение было достигнуто на встрече ОПЕК в ноябре. Согласно данным организации, январская добыча стран ОПЕК составляла 32,026 миллиона баррелей в сутки, февральская — 32,086 миллиона баррелей в сутки, мартовская — 31,750 миллиона баррелей в сутки.

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Соглашение между странами ОПЕК, к которому впоследствии присоединились и некоторые государства — экспортеры нефти, не входящие в организацию, в частности Россия, было заключено на полгода (с 1 января по 1 июля 2017 года). Члены картеля договорились уменьшить производство в сумме на 1,2 миллиона баррелей. Страны, в ОПЕК не входящие, решили сократить добычу на 558 тысяч баррелей.

Пока неясно, будут ли эти договоренности продлены на вторую половину года. Предполагается, что эта тема будет обсуждаться на следующем заседании ОПЕК, которое состоится 25 мая в Вене.