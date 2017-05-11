Финансы
 

Нефть Brent подорожала до 51 доллара

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В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость нефти марки Brent выросла до 51 доллара за баррель — максимальное значение с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Нефтяные котировки поднялись на 1,3 процента. Эталонный сорт дорожает после публикации данных о запасах в США. По данным Агентства энергетической информации, коммерческие резервы за неделю снизились на 5,3 миллиона баррелей до 522,5 миллиона. При этом инвесторы ожидали падения на 1,8 миллиона баррелей.

С начала мая стоимость нефти снижалась под влиянием двух факторов. На цены давили растущие запасы нефти в Соединенных Штатах, а также опасения относительно дальнейшей судьбы глобального соглашения по снижению добычи, заключенного между ОПЕК и независимыми производителями сырья.

На этом фоне цена марки Brent опускалась до отметки в 46,70 доллара за баррель.

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