Официальный евро упал еще на рубль

Официальный курс евро, установленный Банком России на 12 мая, понижен на 1,1 рубля до 62,16 рубля. Курс доллара снижен на 96 копеек до отметки в 57,12 рубля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

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На Московской бирже единая европейская валюта в 13:10 мск стоила 62,05 (потеряла 40 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии), американская — 57,08 рубля (минус 38 копеек).

Рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Марка Brent подорожала до 51 доллара за баррель.

Согласно прогнозу компании «Ренессанс Капитал», во втором квартале курс доллара составит примерно 62 рубля при сохранении текущих цен на нефть.

В апреле глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что во втором и третьем кварталах 2017 года платежный баланс России значительно снизится, что приведет к ослаблению рубля.