Умерла автор программы «Минута молчания» Галина Шергова

В Москве скончалась сценарист и кинодраматург Галина Шергова. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на ее семью.

Шерговой было 93 года. Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания со сценаристом пока неизвестны.

Галина Шергова работала в жанре документального кино с 1959 года. В ее фильмографии более 200 картин, в том числе «Трагедия Перу», «Родословная подвига», «Стратегия победы» и «Несокрушимая и легендарная». Помимо этого, драматург написала сценарий художественной ленты «На углу Арбата и улицы Бубулинас».

Она также известна как телеведущая, была одним из авторов ежегодной передачи «Минута молчания», впервые вышедшей в эфир в 1965 году.

Шергова — лауреат национальной премии «Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения «За вклад в кинолетопись», лауреат Государственной премии СССР.