Умер сыгравший в фильмах «Твин Пикс» и «Убить Билла» актер Майкл Паркс

Умер американский актер Майкл Паркс, сыгравший в таких фильмах, как «Твин Пикс» и «Убить Билла», передает Associated Press. Ему было 77 лет.

По словам представителя Паркса Джейн Шульман, актер скончался во вторник, 9 мая, в Лос-Анджелесе.

За свою 50-летнюю карьеру Паркс принял участие в съемках более чем 100 фильмов и телешоу. Как отмечает агентство, многие из его ранних главных ролей были в «контркультурных» фильмах 1960-х, включая «Дикое семя» и «Автобус Райли в городе». В сериале 1969 года «Тогда пришел Бронсон» он снялся в роли газетчика-мотоциклиста.

Паркс продолжил свою карьеру, сотрудничая с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, — он сыграл в фильмах «Убить Билла», «От заката до рассвета» и «Туск».